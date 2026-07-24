FirenzeViola Un centrocampo da sfoltire e tutti gli indizi sulle uscite

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Domani uno dei temi più interessanti, in assenza di novità sulle fasce, sarà vedere come Grosso farà giocare il centrocampo. In questi giorni di preparazione ha fatto più incastri, con Fagioli provato con Atta e senza e nel finale contro il Gubbio con Oulai. La curiosità più grande sarà dunque capire se i tre potranno giocare insieme (Atta ha giocato più con Ndour centrale e Mandragora a destra) e se in cabina di regia ci sarà Oulai come si è intravisto e Fagioli mezzala.

Fabbian-Brescianini nel mirino della Lazio ma per la Fiorentina fanno parte del progetto

Chi invece parte un gradino sotto sono sicuramente Fabbian e Brescianini, non a caso i due giocatori sono stati sempre adattati (più l'ex Atalanta) ed ora la Lazio, che è alla ricerca di un centrocampista, sta valutando con la Fiorentina di prenderne uno. I due sono però convocati per la tournée inglese e la Fiorentina fa filtrare che per i due giocatori non c'è nulla al momento. Se dovessero uscire, comunque, sarebbe solo a titolo definitivo. In ogni caso al momento per la Fiorentina entrambi fanno parte del progetto tecnico.

Sohm andrà in prestito

Chi è uscito dai radar invece è Simon Sohm. Lo svizzero, a differenza di quasi tutti i prestiti di rientro (lui dal Bologna) è stato portato in ritiro insieme al difensore Matias Moreno per essere valutato meglio da Fabio Grosso. Nell'amichevole in famiglia Sohm tra l'altro ha provocato il gol della Primavera in comproprietà con Christensen, con un passaggio che ha messo in difficoltà il danese. Il giocatore non è stato così confermato, per motivi di mercato appunto, considerato dunque un centrocampista in uscita. Inizialmente considerato nell'affare Thorstvedt, per lo svizzero ci sono anche altre occasioni di prestito.