Primavera, Monza-Fiorentina 0-2 a fine primo tempo: decidono Kone e Montenegro

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:00
di Redazione FV

Si è da poco concluso al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi il primo tempo tra Monza e Fiorentina, con la squadra allenata da Daniele Galloppa in vantaggio contro i ragazzi di Oscar Brevi grazie alle reti al 30' di Montenegro e al 42' di Kone. I viola al momento stanno dunque dando continuità alla vittoria maturata nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce.