Under-17, derby molto amaro per i viola: a Monteboro vince l'Empoli 3-1

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 21:20Giovanili
di Redazione FV

Il derby toscano Under 17 sorride all’Empoli, che a Monteboro supera la Fiorentina 3-1 nella terza giornata di campionato. Gara subito vivace: Landi porta avanti i padroni di casa, ma Nwagwu risponde con un gran gol su corner. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa l’Empoli trova il nuovo vantaggio con Orlandi e resiste al forcing viola, vicino al pari con Clarizia.

Nel recupero Isidori chiude i conti. Successo meritato per l’Empoli, più cinico nei momenti decisivi; alla Fiorentina resta il rammarico per le occasioni sprecate e un derby che poteva avere un epilogo diverso.