Primavera, alle 15:00 i viola affronteranno in trasferta il Monza
Dopo il rocambolesco successo casalingo contro il Lecce della scorsa settimana la Fiorentina primavera scenderà in campo questo pomeriggio a Monza contro i brianzoli. L'obiettivo dei viola sarà quello di dare continuità alla vittoria sui salentini per agganciare, almeno momentaneamente, il Genoa in vetta alla classifica. La formazione di Galloppa si troverà di fronte un Monza reduce dal successo 1-0 contro la Lazio che in classifica si trova appena un punto sotto i gigliati. La Fiorentina infatti è a quota 10 punti in classifica mentre il Monza a quota 9 dopo le prime 5 giornate.
