Settore giovanile viola, ecco tutti gli impegni previsti nel fine settimana
Fine settimana intenso per il settore giovanile della Fiorentina, atteso da un ricco programma di partite tra le mura amiche del Viola Park e in trasferta. Ad aprire la serie di incontri sarà la Primavera viola, che sabato 20 settembre alle ore 11.00 sfiderà il Lecce davanti al proprio pubblico. Un appuntamento importante per la squadra gigliata, che vuole confermarsi protagonista del campionato.
La domenica vedrà protagonista l’Under 17, impegnata contro il Napoli: calcio d’inizio alle 10.30 sempre al Viola Park. Chiuderà il trittico casalingo l’Under 18, che lunedì 22 settembre alle ore 11.00 ospiterà l’Inter. Per le formazioni impegnate lontano da Firenze, il calendario riserva un programma diverso: la gara dell’Under 16 contro la Lazio è stata rinviata a data da destinarsi, mentre l’Under 15 scenderà in campo domenica 21 settembre alle ore 14.30 presso il campo La Borghesiana C di Roma, sempre contro i biancocelesti. Ecco tutti gli impegni:
PRIMAVERA: Fiorentina vs Lecce, sabato 20 settembre ore 11.00
UNDER 18: Fiorentina vs Inter, lunedì 22 settembre ore 11.00
UNDER 17: Fiorentina vs Napoli, domenica 21 settembre ore 10.30
UNDER 16: Lazio vs Fiorentina RINVIATA A DATA DA DESTINARSI
UNDER 15: Lazio vs Fiorentina, domenica 21 settembre ore 14.30 @ campo "La Borghesiana C" (ROMA)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati