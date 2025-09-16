Bene Under 18 e 16, male Primavera e 17: i risultati del settore giovanile viola
Weekend di risultati altalenanti per il settore giovanile della Fiorentina. Sul suo sito ufficiale infatti, la società viola fa un recap dei risultati del fine settimana appena andato in archivio per le squadre che vanno dalla Primavera all'Under 15. I "grandi" di Daniele Galloppa sono stati sconfitti dai pari età della Roma, a differenza dell'Under 18 che ha prevalso nettamente sul Genoa in trasferta. Vittoria anche per i Giovanissimi, passati in casa contro il Frosinone, che ha strappato un pareggio invece con l'Under 15. Ko per l'Under 17 in casa dell'Empoli. I tabellini:
U20: Roma vs Fiorentina 3-1
Marcatori: Jallow
U18: Genoa vs Fiorentina 1-5
Marcatori: Melai (2), Pirrò, Forza, Martini
U17: Empoli vs Fiorentina 3-1
Marcatori: Ikenna
U16: Fiorentina vs Frosinone 3-0
Marcatori: Clemente (2), Gobbo
U15: Fiorentina vs Frosinone 1-1
Marcatori: Carpita
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati