Bene Under 18 e 16, male Primavera e 17: i risultati del settore giovanile viola

Bene Under 18 e 16, male Primavera e 17: i risultati del settore giovanile violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:10Giovanili
di Redazione FV

Weekend di risultati altalenanti per il settore giovanile della Fiorentina. Sul suo sito ufficiale infatti, la società viola fa un recap dei risultati del fine settimana appena andato in archivio per le squadre che vanno dalla Primavera all'Under 15. I "grandi" di Daniele Galloppa sono stati sconfitti dai pari età della Roma, a differenza dell'Under 18 che ha prevalso nettamente sul Genoa in trasferta. Vittoria anche per i Giovanissimi, passati in casa contro il Frosinone, che ha strappato un pareggio invece con l'Under 15. Ko per l'Under 17 in casa dell'Empoli. I tabellini:  

U20: Roma vs Fiorentina 3-1

Marcatori: Jallow

U18: Genoa vs Fiorentina 1-5

Marcatori: Melai (2), Pirrò, Forza, Martini

U17: Empoli vs Fiorentina 3-1

Marcatori: Ikenna

U16: Fiorentina vs Frosinone 3-0

Marcatori: Clemente (2), Gobbo

U15: Fiorentina vs Frosinone 1-1

Marcatori: Carpita