Galloppa: "Vogliamo andare a Monza per scrivere la nostra storia"

Le parole di Mister Galloppa nella conferenza stampa prima della trasferta di Monza.

Dopo la vittoria di Lecce come arrivano i suoi ragazzi alla trasferta di Monza?

"Con la massima attenzione, cercando di curare i dettagli e i minimi particolari. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile su un campo piccolo e sintetico contro una squadra organizzata come il Monza. Stiamo cercando di preparare la partita come pensiamo sia giusto e dove pensiamo di avere dei vantaggi in base alla partita che sarà. Però sappiamo che tutte le partite sono difficili e perciò anche quella di sabato sarà veramente tosta".

Pensa che il fattore campo possa dare un vantaggio agli avversari?

"Un po' sì perché le distanze sono diverse e loro sono più abituati, questo però non può essere un alibi. Sappiamo che troviamo questo tipo di campo, ma sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo consapevoli di che partita sarà".

Quali sono i punti di forza del Monza?

"E' una squadra molto aggressiva, ha due attaccanti bravi, un play di qualità, è molto organizzata nella fase di non possesso e abile nel creare occasioni da gol non appena riconquistato il pallone. Quindi sappiamo di poter sbagliare il meno possibile e di dover limitare al minimo le ripartenze avversarie".

Ha detto qualcosa hai ragazzi per motivarli in vista della partita?

"Sì, gli ho detto che siamo solo all'inizio, che è un altro anno nel quale poter scrivere la nostra storia tutti insieme. Come dico sempre vogliamo avere la penna in mano per poter scrivere la storia e io vorrei che andassimo a Monza con l'atteggiamento di chi vuole la penna in mano per scrivere la partita".