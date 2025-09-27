Monte ingaggi, Fiorentina 7° in Serie A: primato Inter con un totale di 139 mln lordi
FirenzeViola.it
Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle società italiane in base al loro monte ingaggi lordo totale. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al settimo posto con una spesa salariale lorda di circa 64 milioni di Euro (QUI l'approfondimento di FirenzeViola.it). Il primato appartiene all'Inter che versa stipendi per un totale di 139 milioni di Euro lordi all'anno.
Secondo gradino del podio per la Juventus (127 milioni) e medaglia di bronzo per la Roma (112 milioni). Davanti ai viola anche Napoli (112), Milan (91) e Lazio (73). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa:
Pubblicità
Primo Piano
Ancora Bove: "Ho voglia di tornare alla mia passione. Il ricordo più bello l'accoglienza dell'Olimpico"
Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
3 Ancora Bove: "Ho voglia di tornare alla mia passione. Il ricordo più bello l'accoglienza dell'Olimpico"
Copertina
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com