Monte ingaggi, Fiorentina 7° in Serie A: primato Inter con un totale di 139 mln lordi

Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle società italiane in base al loro monte ingaggi lordo totale. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al settimo posto con una spesa salariale lorda di circa 64 milioni di Euro (QUI l'approfondimento di FirenzeViola.it). Il primato appartiene all'Inter che versa stipendi per un totale di 139 milioni di Euro lordi all'anno.

Secondo gradino del podio per la Juventus (127 milioni) e medaglia di bronzo per la Roma (112 milioni). Davanti ai viola anche Napoli (112), Milan (91) e Lazio (73). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: 