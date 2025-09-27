Primavera, le formazioni ufficiali di Monza-Fiorentina: Kospo titolare

Primavera, le formazioni ufficiali di Monza-Fiorentina: Kospo titolareFirenzeViola.it
Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina primavera è pronta a scendere in campo per la sesta giornata del campionato primavera. I viola di mister Galloppa affronteranno alle ore 15:00 il Monza al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi. In tal senso sono da poco uscite le formazioni ufficiali della partita, con il tecnico viola che per dare continuità alla vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce ha scelto di schierare questo undici titolare:

MONZA(3-5-2): Vailati, Villa, Colonnese, Reita, Attinasi, Diene, Mput, Ballabio, Bakoune, Albe, Fogliaro. All. Oscar Brevi

FIORENTINA(4-2-3-1): Leonardelli, Trapani, Sadotti, Kospo, Balbo, Montenegro, Bonanno, Kone, Angiolini, Mazzeo, Braschi. All. Daniele Galloppa