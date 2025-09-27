Primavera, le formazioni ufficiali di Monza-Fiorentina: Kospo titolare
FirenzeViola.it
La Fiorentina primavera è pronta a scendere in campo per la sesta giornata del campionato primavera. I viola di mister Galloppa affronteranno alle ore 15:00 il Monza al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi. In tal senso sono da poco uscite le formazioni ufficiali della partita, con il tecnico viola che per dare continuità alla vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce ha scelto di schierare questo undici titolare:
MONZA(3-5-2): Vailati, Villa, Colonnese, Reita, Attinasi, Diene, Mput, Ballabio, Bakoune, Albe, Fogliaro. All. Oscar Brevi
FIORENTINA(4-2-3-1): Leonardelli, Trapani, Sadotti, Kospo, Balbo, Montenegro, Bonanno, Kone, Angiolini, Mazzeo, Braschi. All. Daniele Galloppa
Pubblicità
Giovanili
Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
3 Ancora Bove: "Ho voglia di tornare alla mia passione. Il ricordo più bello l'accoglienza dell'Olimpico"
Copertina
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com