FirenzeViola Gosens out, scatta l'ora di Balbo: il venezuelano all'esame Sassuolo vuole prendersi la Fiorentina

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All’interno di un finale di stagione che per la Fiorentina ha ancora poco da dire per quanto riguarda i verdetti in campionato, con la salvezza che anche se non matematicamente sembra ormai essere acquisita (gli 8 punti di vantaggio su Cremonese e Lecce fanno dormire sogni più che tranquilli), le ultime gare di Serie A, a partire da quella contro il Sassuolo di domenica, saranno test importanti per valutare ulteriormente quali giocatori confermare in rosa per la prossima stagione.

La prima in A

In tal senso una grande occasione ce l’avrà il classe 2006 venezuelano Luis Balbo, chiamato a sostituire già dal match contro il Lecce della scorsa giornata l’infortunato Robin Gosens. Lo stop del tedesco per un problema al flessore preoccupa meno del previsto, come comunicato dallo stesso club viola in settimana, ecco perché per Balbo quella contro i neroverdi di domenica, oltre ad essere la gara del possibile esordio da titolare in Serie A (dopo quello già avventuo in Coppa Italia contro il Como) potrebbe essere una chance quasi imperdibile per dimostrare di essere un elemento su cui fare affidamento con continuità.

La sfida con Volpato

Va però detto che il giovane terzino prelevato dalla Fiorentina nel 2024, dopo essere stato visionato ai mondiali under 17, vanta già sette presenze in stagione in prima squadra, con 207 minuti giocati. Numeri non banali per un giocatore che ha sempre dato la sensazione subentrando dalla panchina di avere la gamba, il passo ma anche la qualità per poter essere una valida alternativa sulla sinistra agli spesso acciaccati Parisi e appunto Gosens. Domenica dovrà affrontare un altro giovane come Volpato che a Sassuolo sta emergendo come vice Berardi mettendo in mostra qualità tecniche e dribbling di ottimo livello. Starà a lui provare ad arginarlo in una sfida che si preannuncia comunque difficile.

L'esordio in nazionale maggiore e il futuro a Firenze

L’esperienza in primavera, che quest’anno è stata numericamente ridotta proprio per via del suo utilizzo da parte di Paolo Vanoli, è servita per farlo ambientare e lo ha portato anche a conquistarsi le prime due presenze con la nazionale venezuelana nel corso di questa stagione. Non parliamo quindi di un giovane totalmente inesperto ma di un ragazzo che in questa annata disastrata a livello sportivo della Fiorentina, può rivelarsi un piccolo mattoncino da mettere nella ricostruzione della squadra del prossimo anno.