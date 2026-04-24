Gudmundsson: "Capisco la delusione dei tifosi per le prestazioni. Sono umano"

Gudmundsson: "Capisco la delusione dei tifosi per le prestazioni. Sono umano"FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:31News
di Redazione FV

Il talento islandese, Albert Gudmundsson, nella sua lunga intervista ai canali ufficiali della Serie A ha parlato anche del suo rapporto con la tifoseria della Fiorentina. Queste le sue parole: "Per me non è un problema essere fermato per una foto o un autografo, penso che faccia parte del mio lavoro. Non ho problema a camminare tra la gente, poi è normale che trovi qualche tifoso non soddisfatto dei risultati in campo, ma lo capisco. Voglio sempre dar il meglio in campo, quindi se qualcuno non è contento di quello che si vede in campo posso capirlo, ma sono umano".