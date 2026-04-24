FirenzeViola Fiorentina, occhio al flagello del centrocampo di Grosso: ecco Ismael Koné

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Ismaël Kenneth Jordan Koné. Questo è il nome del talento del Sassuolo sbocciato quest'anno al Mapei Stadium per merito dell'eccellente lavoro di valorizzazione svolto da Fabio Grosso e dal suo staff. Koné nasce a Abidjan il 16 luglio 2002 in Costa d'Avorio, ma la nazionale che rappresenta non è quella africana, bensì il Canada. Infatti la sua formazione calcistica avviene a Montréal, nel CF Montréal, in cui esordisce nel 2022 in CONCACAF Champions League contro il Santos Laguna, mettendo subito il suo nome tra i marcatori. Le ottime prestazioni con il club canadese e l'esperienza al Mondiale in Qatar attirano l'interesse del Watford che lo acquista per 8 milioni di euro e con cui firma un contratto di ben 4 anni e mezzo. Di questi ne esaurisce solo due, nei quali registra 58 presenze e 4 reti. Dalla Championship passa nel 2024 al Marsiglia per 12 milioni di euro. L'OM decide, dopo la prima stagione in cui non convince, di mandarlo in prestito al Rennes, qui coglie l'occhio attento di Francesco Palmieri, il direttore sportivo del Sassuolo, che lo scruta, batte la concorrenza della Fiorentina e lo prende prima in prestito e poi a titolo definitivo il 2 febbraio 2026 per 10 milioni di euro. La conferma di Koné in maglia Sassuolo arriva grazie alle sue 6 reti messe a referto fin qui in Serie A. Reti che negli ultimi giorni hanno colto l'attenzione del Milan, che lo valuta tra i candidati per il prossimo mercato estivo, oltre ai nomi di Goretzka e Fagioli.

Il Sassuolo in questa stagione del nostro campionato è la grande sorpresa. Una squadra neopromossa, che fino a questo momento ha collezionato un bottino quasi da Europa (45 punti), raggiunto anche per la qualità spiccata dei suoi calciatori, tra i quali ha sorpreso senza dubbio Koné, che arriva da sostanziale sconosciuto nel massimo campionato italiano a inizio stagione e diventa protagonista a suon di reti. Un calciatore capace di essere incisivo con il Milan a San Siro e, se Dimarco non si fosse sostituito a Sommer tra i pali, anche con l'Inter al Mapei. È un centrocampista di inserimento, non eccellente nel palleggio, ma che, con di fianco l'instancabile Thorstvedt e il professore Nemanja Matic, migliora anche in questo fondamentale. Dunque la difesa della Fiorentina, fragile nel difendere le incursioni dalle retrovie da parte di difensori e centrocampisti dovrà tenere le antenne dritte per ottenere altri punti verso la salvezza. Punti non facili contro una squadra che guardando la classifica non ha niente da chiedere, ma nonostante ciò dà sempre del filo da torcere alle sue avversarie.