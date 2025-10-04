Primavera, Fiorentina-Verona 1-1 a fine primo tempo: Vermesan risponde a Braschi

È terminato il primo tempo al Viola Park tra Fiorentina e Hellas Verona, valevole per la settima giornata del campionato primavera. Al gol arrivato al 6' minuto di Braschi per i ragazzi di Galloppa ha risposto al 42' gli ospiti con la rete di Vermesan. Il pareggio al momento rispecchia quanto visto in questa prima frazione di gioco.