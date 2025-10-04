Primavera, Fiorentina-Verona termina 1-1: si ferma la striscia di vittorie viola

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:00Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera si ferma in campionato dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Monza. I ragazzi di Galloppa non vanno infatti oltre l'1-1 al Viola Park nella partita contro il Verona. La gara è stata aperta e con diverse occasioni da ambo le parti, ma alla fine ha prevalso il risultato di parità con le reti nel primo tempo di Braschi per i viola e di Vermesan per gli ospiti.