Variante 3-4-2-1, Pioli può presentarla domani. Dubbi sul compagno di Fazzini

vedi letture

Anche sul Corriere dello Sport ci si concentra sulla probabile formazione di Stefano Pioli per Fiorentina-Roma. Così come La Nazione, anche il quotidiano romano concorda sul fatto che verrà riproposta la difesa a tre con quegli stessi interpreti: Pablo Marí tra Pongracic e Ranieri è la formula che probabilmente dà le garanzie maggiori e aver mantenuto imbattuta la porta di De Gea per la seconda volta in quattro giorni dopo lo 0-0 di Pisa è una riprova utile per passare dall'ipotesi alla certezza. Stesso discorso per il 3-5-2 con il doppio centravanti (Piccoli ha risposto presente al di là del gol, il primo di un attaccante viola in stagione), è comunque sistema di gioco a cui Pioli è pronto a fare sempre ricorso avendo a disposizione tre numeri 9 di ruolo e di fatto.

Là davanti rientrerà Kean, mentre in mezzo al campo Ndour ha ribadito di essere elemento molto affidabile, uno che garantisce un assist e un gol come l'altra sera, giocando da mediano nelle due fasi oppure da centrocampista avanzato che va a caccia di palloni sul regista avversario e non solo (l'assist di testa a Piccoli l'ha costruito proprio così), ma soprattutto Fazzini ha dimostrato di essere forse l'unico del gruppo ad avere ora il cambio di passo abbinato a idee di qualità: una ricchezza, probabilmente riproposta domani. E siccome Pioli ha chiuso la partita con il Sigma affidandosi al doppio trequartista (l'ex Empoli più Gudmundsson) e non l'ha fatto certo così tanto per fare, la Fiorentina si potrebbe presentare al cospetto della Roma in versione 3-4-2-1: Nicolussi Caviglia fresco di convocazione di Gattuso, con Mandragora nel mezzo (Fagioli è indietro, Sohm al massimo può essere convocato) tra Dodo e Gosens, Fazzini e l'islandese (tenuto in panca per settanta minuti in Conference) o Fazzini-Ndour (le indicazioni contano) alle spalle di Kean.