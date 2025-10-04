FirenzeViola
La Fiorentina omaggia il bronzo mondiale di Fabbri: domani giro di campo
FirenzeViola.it
Leonardo Fabbri, pesista italiano reduce da una medaglia di bronzo vinta ai Mondiali di Atletica di Tokyo e noto tifoso della Fiorentina domani è stato invitato dalla società viola al Franchi. In occasione della gara con la Roma, Fabbri farà un giro di campo per raccogliere gli applausi dei tifosi, prima di assistere alla partita in tribuna.
Pubblicità
Primo Piano
Fiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverlidi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverli
Copertina
Luca CalamaiBene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com