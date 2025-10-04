FirenzeViola

La Fiorentina omaggia il bronzo mondiale di Fabbri: domani giro di campo

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 18:20Primo Piano
di Redazione FV

Leonardo Fabbri, pesista italiano reduce da una medaglia di bronzo vinta ai Mondiali di Atletica di Tokyo e noto tifoso della Fiorentina domani è stato invitato dalla società viola al Franchi. In occasione della gara con la Roma, Fabbri farà un giro di campo per raccogliere gli applausi dei tifosi, prima di assistere alla partita in tribuna.