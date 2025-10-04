Fiorentina-Roma, i 24 convocati di Pioli: assente Sohm
Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro la Roma. Tra i 24 convocati out solo Sohm, come già assente in Conference giovedì.
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) VITI Mattia
