Primavera, Galloppa: "Contro il Verona per capire a che livello siamo. Puzzoli c'è"

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona di domani in campionato. Queste le sue dichiarazioni: "Domani mi aspetto una partita molto difficile contro il Verona che è una squadra fisica, simile al Monza per certi aspetti ma ancora più strutturata. Sappiamo ciò che ci aspetta, è un appuntamento importante e ci aiuterà a capire a che livello siamo e quanto vogliamo essere protagonisti in questo campionato”.

Sui singoli: “Quest'anno abbiamo diverse soluzioni in rosa. Mi auguro che davanti siano determinanti perché possiamo incidere di più. Penso a Bertolini, Kone, Jallow, Mazzeo, Evangelista, Puzzoli che abbiamo recuperato, sono tutte soluzioni offensive che mi auguri trovino più la porta”.

Un bilancio della stagione fino ad ora: “Per quanto riguarda la classifica la squadra è a un ottimo punto, a livello di squadra invece è a buon punto ma vorrei vedere di più. Vogliamo essere protagonisti ma per farlo dobbiamo crescere ancora ed essere più continui nella partita”.