Test Atalanta per l'Under 18: il programma del weekend del settore giovanile viola
Recap di gare, per quanto riguarda il settore giovanile, sul sito ufficiale della Fiorentina. Questo il programma del fine settimana di tutte le formazioni giovanili del club viola:
"PRIMAVERA: Fiorentina vs Hellas Verona, sabato 4 ottobre ore 15.00 @ stadio “Curva Fiesole” - ACQUISTO BIGLIETTI
UNDER 18: Fiorentina vs Atalanta, domenica 5 ottobre ore 11.00 @ stadio “Davide Astori” - ACQUISTO BIGLIETTI
Seguono le partite di campionato delle squadre impegnate in trasferta:
UNDER 16: Avellino vs Fiorentina, domenica 5 ottobre, ore 13.00 @ campo “Russo” di Venticano” (AV)
UNDER 15: Avellino vs Fiorentina, domenica 5 ottobre, ore 11.00 @ campo “Russo” di Venticano” (AV)
UNDER 14: Sampdoria vs Fiorentina, sabato 4 ottobre, ore 11.30 @ campo “Tre Campanili” di Bogliasco (GE)
UNDER 13: Sampdoria vs Fiorentina, sabato 4 ottobre, ore 14.00 @ campo “Tre Campanili” di Bogliasco (GE)
Conclude gli impegni del week end la Fiorentina Under 10, impegnata nel memorial “Pivi” presso il campo “Comunale” di Sant’Ermete (RN) nelle seguenti partite:
- Fiorentina vs Imolese, domenica 5 ottobre, ore 9.30
- Fiorentina vs Vis Pesaro, domenica 5 ottobre, ore 10.30
- Fiorentina vs Arzignano, domenica 5 ottobre, 11.30".
