Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0, rivivi il live di FV!

Ieri alle 22:54L'editoriale
di Niccolò Santi

FINE SECONDO TEMPO

94' - GOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOLLLL!!!! RADDOPPIA NDOOUUUUUURRRRRRRR!!!!!!!!! La Fiorentina chiude la partita nel migliore dei modi grazie al bolide da fuori area, di destro, del classe 2004! È 2-0

91' - Occasione per Piccoli! Servito in area da Gudmundsson, la punta calcia lontano dal secondo palo 

90' - Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero

89' - Ancora Fazzini si libera dell'avversario e prova a lanciare Piccoli: chiude Sylla

88' - Battute finali della partita, la Fiorentina chiude in attacco

84' - Pioli opta per un altro cambio: entra Comuzzo, esce Pongracic

82' - Un ottimo Fazzini anche in fase difensiva: l'ex Empoli non si fa superare da Slavicek

80' - Grande spunto di Fazzini che entra in area, scarta Sylla ma non riesce a evitare la chiusura di Beran

76' - Il Sigma Olomouc sostituisce Michez con Sip

75' - Un quarto d'ora al termine del match, squadre lunghe e partita apertissima

73' - Altri cambi: per la Fiorentina dentro Fortini-Gudmundsson e fuori Dodo-Dzeko, per il Sigma Olomouc entra Breite ed esce Kostadinov

71' - Altra parata di De Gea! Pongracic sbaglia un appoggio per i suoi compagni, ne approfitta Ghali che con il suo rasoterra non coglie impreparato il portiere viola

68' - Ghali stende Fazzini a centrocampo. Punizione per i viola

67' - Percussione offensiva della Fiorentina con un giro palla nella trequarti avversaria che risulta sterile

64' - Ammonito Kostadinov per intervento scomposto su Parisi

63' - Doppio cambio pure per il Sigma Olomouc entrano Tijani e Michez, escono Tkak e Dolznikov

61' - Giallo per Cher Ndour che commette fallo a centrocampo

59' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Gosens e Mandragora, dentro Parisi e Fazzini

57' - Occasione per Piccoli! Lanciato in area di rigore l'ex Cagliari fa partire il destro, deviato da Sylla

54' - Doppia parata di De Gea! Ci provano nell'ordine Kostadinov e Beran con due missili da fuori area, entrambi respinti dal portiere viola

51' - Buono spunto offensivo di Piccoli che prova il filtrante per Dzeko, chiuso dalla retroguardia avversaria

49' - Piccoli prova a ricevere la sfera sempre in area ma commette fallo. Punizione per il Sigma

47' - Piccoli entra in area di rigore e viene fermato prontamente da Sylla

45' - Inizia la ripresa!

INIZIO SECONDO TEMPO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro Badstubner concede 2 minuti di recupero

44' - Dzeko serve al limite dell'area Fagioli, che spara alto sopra la traversa 

43' - Fuorigioco di Piccoli, che era stato servito con un filtrante ed era riuscito ad accarezzare il secondo palo

41' - Piccoli riceve la sfera in area avversaria ma Sylla è attento e devia in angolo

39' - Dzeko difende l'area di rigore sventando una palla insidiosa su punizione di Ghali

36' - Beran ci prova da fuori area, ma il suo destro finisce lontano dal primo palo

33' - Traversa di Ranieri! Tiro-cross del difensore che col mancino, dal limite dell'area, per poco non beffa Koutny

31' - Occasione per Piccoli! Su traversone di Dodò, l'attaccante gira di prima intenzione, con la palla che termina di poco a lato

28' - Risponde subito il Sigma, alzando il proprio baricentro 

26' - GOOOOLLL!!!!! PICCOLIIIIII LA SBLOCCAAAA!!!!!!!! È 1-0 per la Fiorentina! Ndour verticalizza per l'ex Cagliari che calcia a botta sicura!

25' - Primo giallo del match: ammonito Fagioli, costretto al fallo dopo l'errore di Mandragora

24' - Dodo entra fa partire il traversone d'esterno ma non trova nessuno e consente la ripartenza avversaria, sventata da Pongracic

22' - Ghali fa secco Gosens in area di rigore e calcia in porta: c'è Pablo Mari a deviare il tentativo

20' - Pablo Mari lancia in verticale Piccoli, che entra in area di rigore ma viene fermato dalla retroguardia avversaria

18' - Super parata di De Gea! Il portiere della Fiorentina nega il gol del vantaggio a Tkac che aveva cercato il secondo palo dal limite dell'area dopo l'errore di Fagioli in fase di costruzione

16' - Pongracic prova a recuperare un pallone e subisce fallo a metà campo. Punizione per i viola

14' - Nervosismo in campo per le tempistiche con cui Dodo si è sistemato gli scarpini: c'è un primo richiamo dell'arbitro 

12' - Dodo cerca Piccoli con un traversone tagliato, ma il centravanti viola non riesce a controllare 

10' - Pablo Mari sbraccia su Mikulenka nella metà campo della Fiorentina e commette fallo 

8' - Ci prova Dzeko! Il bosniaco sfrutta la carambola in area di rigore e devia il pallone di testa: Koutny para senza grossi problemi

6' - Buon recupero difensivo di Dodo che poi va in contropiede e prova a servire Piccoli in area senza successo

4' - Ranieri sbaglia l'appoggio e regala la sfera agli avversari: qualche imprecisione di troppo per i viola

2' - Dodo prova ad allungare la falcata sulla fascia ma commette fallo su Slama. Punizione per il Sigma

0' - Partiti! Primo tocco del pallone affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

20:55 - Squadre in campo sotto le note dell'inno della Conference League. Foto di rito e a breve l'inizio dell'incontro 

20:50 - Queste le formazioni ufficiali della sfida

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Dzeko, Piccoli

Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny, Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov; Ghali, Tkac, Dolznikov; Mikulenka. Tomas Janotka 

20:45 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Sigma Olomouc, prima partita valida per il maxi-girone di Conference League il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 21