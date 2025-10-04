FirenzeViola Piccoli-Kean affinano l'intesa anche in azzurro. E con Caviglia l'italianizzazione paga

Dalla maglia viola a quella azzurra, Kean e Piccoli avranno la possibilità di affinare quell’intesa che stenta a decollare nella Fiorentina, tanto che Pioli nelle ultime gare un po’ per scelta un po’ per forza (in conference Kean ad esempio era squalificato) ha rimescolato le carte. Dopo Kean e Nicolussi Caviglia, il ct azzurro Gattuso oggi ha infatto convocato anche Roberto Piccoli, visto l’infortunio di Zaccagni, che ritrova così anche il compagno di reparto. Un’opportunità per loro, per ripetere l’esperimento di farli giocare insieme (anche se lo spazio per l’ex Cagliari sarà sicuramente poco) che a dire il vero nella Fiorentina non ha funzionato, quasi gli spazi ridotti siano per loro un limite, oltre a rendere più ‘timido’ lo stesso Piccoli, consapevole della titolarità di Kean. Tanto che al centro dell’attacco giovedì è riuscito a sbloccarsi.

Convocazione premio e coccola

E al di là dello spazio che avrà, per Roberto Piccoli la convocazione è sicuramente una coccola e un riconoscimento al lavoro intrapreso alla Fiorentina e un’iniezione di fiducia ulteriore dopo quella data appunto dal gol. Piccoli in azzurro ha fatto la trafila nelle giovanili fino a 4 presenze nell’Under 21 (3 gare di qualificazione agli europei più un’amichevole, con un gol all’attivo) e la Nazionale maggiore restava un sogno, ora realizzato da Gattuso a caccia di giocatori che garantiscano anche continuità.

Soddisfazione anche per Caviglia, tris per la Fiorentina

La stessa soddisfazione nelle stesse ore è arrivata per Hans Nicolussi Caviglia, dopo uno stage con il ct Mancini ma nessuna chiamata successiva. Tre giocatori nella Nazionale maggiore e tre in Under 21 (Ndour, Martinelli e Fortini) sono anche un premio per una società che ha intrapreso un percorso di italianizzazione importante e che si speri diventi un punto di forza e di fiducia. All’appello mancano Fagioli, Mandragora e Comuzzo ma soprattutto l’ex Juve e il giovane difensore che hanno perso la maglia da titolare devono ritornare allo splendore di un tempo per poter sperare in una chiamata Mondiale.