Fiorentina Primavera, le scelte ufficiali di Galloppa per la sfida contro il Verona
La Fiorentina primavera guidata da Daniele Galloppa è pronta ad affrontare la sua settima gara in campionato. I viola, reduci da due vittorie consecutive contro Lecce e Monza affronteranno quest'oggi al Viola Park l'Hellas Verona di Paolo Sammarco, con l'obbiettivo di cercare la terza vittoria consecutiva per non far scappare in classifica Genoa e Parma. Queste di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:
FIORENTINA: Leonardelli; Bonanno, Sadotti, Bertolini, Braschi, Keita, Trapani, Angiolini, Kospo, Balbo, Mazzeo. A Disp.: Fei, Turnone, Deli, Puzzoli, Kone, Jallow, Conti, Evangelista, Montenegro, Sturli, Atzeni. All.: Daniele Galloppa
HELLAS VERONA: Tommasi; Feola, Kurti, Popovic; Monticelli, Szimionas, Yildiz, Pavanati, De Battisti; Vermesan, Akalé. A disp: Culi, Garofalo, Martini, Vapore, Murati, De Rossi, Stella, Tagne, Mussola, Casagrande, Peci. All: Paolo Sammarco
Arbitro: Giuseppe Vingo (sez. Pisa)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati