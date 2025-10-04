Zaccagni out, Gattuso chiama Piccoli: salgono a tre i viola convocati in nazionale

Zaccagni out, Gattuso chiama Piccoli: salgono a tre i viola convocati in nazionale FirenzeViola.it
Il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni è stato escluso dall’elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio accusato ieri in allenamento, che lo rende indisponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine).

Al suo posto il Ct Gennaro Gattuso ha deciso di convocare l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore. Dopo Kean e Nicolussi Caviglia salgono così a tre i giocatori italiani della rosa di Stefano Pioli convocati con l'ItaliaGli Azzurri si raduneranno nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano