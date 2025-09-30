Gioia per Luis Balbo: è stato convocato dal Venezuela per due amichevoli
FirenzeViola.it
Grande gioia per il giovane classe 2006 della Fiorentina Primavera Luis Balbo. L'esterno protagonista della squadra di Galloppa è stato inserito nella lista dei 32 convocati del Venezuela per il doppio impegno della Nazionale vinotinta contro l'Argentina il 10 ottobre a Miami e con il Belize il 14 ottobre a Chicago, entrambe gare amichevoli. Il commissario tecnico Oswaldo Vizcarrondo ha scelto anche il giocatore di proprietà della Fiorentina, già in campo in passato con la maglia dell'Under 23 del Venezuela.
