Zazzaroni smentisce Trevisani: "Fiorentina la sesta squadra in Italia con più tifosi"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel corso della trasmissione "Deejay Footbal club" in onda su Radio Deejay, ha fatto un punto sulla situazione dei club italiani più tifati, inserendo la Fiorentina al sesto posto e lanciando una frecciatina a chi come Riccardo Trevisani non considerava i viola come un club dal grande seguito. Queste le sue dichiarazioni: "Hanno fatto una ricerca sulle squadre con più tifosi in Italia e non solo nella stagione 2024/2025.

Al primo posto c'è la Juventus con 7,9 milioni di tifosi, al secondo posto c'è l'Inter a 4,2 milioni, al terzo posto c'è il Milan a 3,8 milioni, al quarto il Napoli che è il club maggiormente cresciuto ed è salito a 3 milioni, al quinto posto c'è la Roma a 1,8 milioni, mentre al sesto posto c'è la Fiorentina che Trevisani diceva non essere seguita e che invece ha 701 mila tifosi al seguito".