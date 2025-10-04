Martinelli out col Sigma, la Repubblica prende posizione: "E se avesse fatto una papera?"

Nei giorni scorsi, prima di Fiorentina-Sigma Olomouc, ha tenuto banco a Firenze la diatriba sulla scelta di lasciare in panchina Tommaso Martinelli, giovane portiere rimasto in viola per giocare quantomeno in Conference, e confermando David De Gea anche per la gara coi cechi. Un dibattito acceso su cui è tornata a parlare oggi la Repubblica (ed. Firenze), tramite la firma di Stefano Cappellini: "Poche cose raccontano la tendenza del mondo viola a crearsi problemi in casa come il presunto caso Martinelli. Tra social, conferenze stampa e altro, al buon Pioli è stato chiesto prima e dopo la partita: perché non gioca Martinelli?

Con tutto il rispetto: avendo De Gea in porta, qual è l’urgenza di testare il ragazzo? Al posto di Pioli, che si giocava un pezzo di panchina, voi avreste messo in campo Martinelli? E non sarà che, se Martinelli avesse fatto una papera, come peraltro successe a Terracciano in Conference l’anno scorso, i primi a chiedere conto della scelta sarebbero stati quelli che invocavano la messa in prova del baby portiere? Abbiamo già troppi problemi per crearne di inesistenti", il pensiero del quotidiano locale.