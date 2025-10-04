Primavera, alle 15 c'è il Verona al Viola Park. Galloppa vuole confermarsi sul podio
FirenzeViola.it
Alle ore 15 di questo pomeriggio torna di scena la Fiorentina Primavera, vogliosa di confermarsi ai piani alti della classifica dopo i 13 punti già conquistati nelle prime sei giornate. Oggi la settima, coi ragazzi di Galloppa che ospiteranno al Viola Park il Verona cercando il quarto successo interno consecutivo.
L'Under 20 della Fiorentina, terza in classifica e reduce dal colpo esterno col Monza, dovrebbe ritrovare dal 1’ Puzzoli, che ha rivisto il campo la settimana scorsa in Brianza per 17’: una buona notizia per il tecnico, visto che il classe 2006 è l’elemento di maggior estro di una rosa che fin qui è sempre in ogni caso riuscita a dare filo da torcere a tutte le formazioni affrontate.
