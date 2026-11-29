Primavera, la Fiorentina cade sul campo della Roma: decide Arena
Sconfitta di misura per la Fiorentina Primavera, che nella dodicesima giornata di campionato si arrende per 1-0 sul campo della Roma. Sono i giallorossi a rendersi maggiormente pericolosi nella prima frazione di gioco, soprattutto con Arena, mentre Fei tiene a galla la formazione gigliata opponendosi ai tentativi dello stesso attaccante e di Guaglione. La migliore occasione per i viola arriva però a cinque minuti dall'intervallo, quando una conclusione dalla distanza di Pirrò si stampa sul palo a Kilvinger ormai battuto.
Anche nella seconda frazione sono i padroni di casa a prendere in mano le redini dell'incontro, colpendo una traversa al 50' con Di Nunzio. La pressione giallorossa viene premiata al 72', quando Morucci scatta sul filo del fuorigioco, supera Fei con un pallonetto e serve Arena, che deve soltanto depositare il pallone in rete. La Fiorentina prova a reagire e sfiora il pareggio con Campaniello, sul cui tentativo è però decisivo Kilvinger. Al triplice fischio festeggia dunque la Roma, che sale a quota 23 punti, mentre la formazione gigliata rimane ferma a 16, a pari merito con il Como.
LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1: Inter 25, Roma 23, Parma 22, Bologna 21, Milan 19, Lazio 19, Empoli 19, Lecce 19, Genoa 19, FIORENTINA 16, Como 16, Cagliari 15, Atalanta 14, Torino 14, Juventus 14, Hellas Verona 14, Sassuolo 13, Cesena 11, Monza 6, Albinoleffe 5.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati