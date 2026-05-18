Primavera Best Awards, Montenegro e Galloppa nella Top 11
In attesa dei playoff e delle fasi finali al Viola Park, che decreterà lo scudetto Primavera, Sportitalia ha premiato oggi i protagonisti del campionato con il Primavera 1 Best Awards 2026. Nel Top 11 schierato con il 4-3-3 solo un viola, il centrocampista Montenegro mentre Daniele Galloppa è stato premiato come miglior allenatore del campionato. Ecco tutto l'elenco:
Top 11, 433: Anelli (Atalanta) 2008; Drobnic (Parma) 2007, Carrascosa (Torino) 2008, Terlizzi (Roma) 2007, Marello (Inter) 2008; Leone (Juventus) 2007, Montenegro (Fiorentina) 2007, Pandolfi (Milan) 2008; Kulla (Sassuolo) 2008, Galvagno 2007 (Cesena), Lo Monaco 2008 (Bologna). Allenatore: Galloppa (Fiorentina).
Rivelazione: Arena (Roma), 2009.
Gol più bello: Costabile, del Sassuolo contro il Torino, 2008.
Capocannoniere: Esteban, Lecce, 2006.
Miglior responsabile settore giovanile: Mattia Notari (Parma).
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