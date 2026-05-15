Dalla Primavera Femminile ai più piccoli: tutte le gare del weekend viola
Attraverso il proprio sito, la Fiorentina ha fatto un recap di tutti gli impegni del suo settore giovanile del weekend. Tra Viola Park e trasferte, questo il programma:
"Questo fine settimana, presso lo stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgeranno le seguenti partite:
PRIMAVERA FEMMINILE: Fiorentina – Parma, sabato 16 maggio, ore 15.00 – SEMIFINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA FEMMINILE - ACQUISTO BIGLIETTI
UNDER 15: Fiorentina – Roma, domenica 17 maggio, ore 11.00 – ANDATA QUARTI DI FINALE - ACQUISTO BIGLIETTI
UNDER 18: Fiorentina – Hellas Verona, lunedì 18 maggio, ore 16.00 - ACQUISTO BIGLIETTI
UNDER 13: Fiorentina – Cittadella, lunedì 18 maggio, ore 18.15 – GARA AMICHEVOLE
UNDER 12: Fiorentina – Cittadella, lunedì 18 maggio, ore 20.00 – GARA AMICHEVOLE
Seguono le partite delle squadre impegnate in trasferta:
PRIMAVERA: Lecce – Fiorentina, sabato 16 maggio, ore 13.00 @ campo “Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE)
UNDER 17: Siena – Fiorentina, sabato 16 maggio, ore 16.00 @ campo “Comunale Bertoni” di Località Acquacalda (SI)
L’UNDER 9 sarà impegnata nel torneo “Pulcini Gold Cup” nella giornata di sabato 16 maggio presso il campo “Comunale” di Pontassieve (FI) nelle seguenti partite:
Fiorentina – Pontassieve, ore 10.00
Fiorentina – Bibbiena, ore 11.00
Fiorentina – Capostrada, ore 12.00
Fiorentina – FASE FINALE, orario da comunicare
L’UNDER 10 sarà impegnata alla coppa “Primavera” nella giornata di sabato 16 maggio presso il campo “Bartoli” di Poggibonsi (SI) nelle seguenti partite:
Follonica – Fiorentina, ore 9.00
Fiorentina – Barbanella, ore 10.40
U.P.P. – Fiorentina, ore 11.00
Affrico – Fiorentina, ore 11.40
Fiorentina – Atletico Maremma, ore 12.20
Fiorentina – Signa, ore 15.00
U.P.P. – Fiorentina, ore 15.20
Fiorentina – La Perla, ore 16.20
Fiorentina – Figline, ore 16.40
Affrico – Fiorentina, ore 17.00
L’UNDER 8 sarà impegnata nel torneo “Spring Cup” nella giornata di domenica 17 maggio presso il campo “Comunale” di Laterina (AR) nelle seguenti partite:
Laterina – Fiorentina, ore 10.00
Colligiana – Fiorentina, ore 10.50
Sporting Cecina – Fiorentina, ore 12.00
Fiorentina – FASE FINALE, orario da confermare
Conclude gli impegni del fine settimana l’UNDER 8, che nella giornata di domenica 17 maggio parteciperà al trofeo “Marmo” presso il campo “Stadio Lunezia” di Pontremoli (MS) nelle seguenti partite:
San Marco – Fiorentina, ore 10.00
Fiorentina – Carli Salviano, ore 10.00
San Marco – Fiorentina, ore 16.10"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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