FirenzeViola Il miglior attacco...è il centrocampo: Mandragora e Ndour sotto porta valgono quanto la mediana del Milan

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La Fiorentina si è salvata con due giornate d'anticipo, cosa per niente scontata se torniamo a novembre scorso, nel momento dell'insediamento di Paolo Vanoli. Contro la Juventus poi, nella prima gara giocata senza lo spauracchio addosso della retrocessione, il talento viola si è quasi stappato per mancanza di pressioni e si è vista un'ottima prestazione; a sugellare quanto visto in campo due reti, di Cher Ndour e Rolando Mandragora; rispettivamente il terzo e settimo centro in campionato.

I numeri

Dieci reti in due (una sola su rigore, quella di Mandragora a Reggio Emilia) per le due principali bocche da fuoco della mediana viola. E proprio su questo reparto ci soffermiamo per capire uno dei segreti della risalita della Fiorentina. Se allo Chef e a Rolly aggiungiamo anche Nicolò Fagioli (due centri) e Marco Brescianini (1) vediamo che il centrocampo viola ha fruttato tredici reti. Meglio hanno fatto solo i colleghi di Inter (addirittura 24 reti dai centrocampisti, con 9 di Calhanoglu e 6 di Zielinski), Juventus (14) e Milan (14). Almeno in termini di fatturato offensivo, il centrocampo viola è tra quelli che hanno reso di più.

Supporting cast

Si spiega in parte così la salvezza della squadra di Paolo Vanoli, anche perché se andiamo a confrontare questi dati con quelli delle dirette concorrenti vediamo come il solco sia stato scavato soprattutto grazie alle reti che arrivano 'da lontano': la Cremonese ha raccolto 5 gol dal centrocampo, il Lecce 8, come Cagliari e Genoa, 6 invece per Pisa e Verona. Il supporting cast è servito per ovviare a quanto (poco) messo a referto dall'attacco: 8 gol di Kean, 5 per Gudmundsson, 3 di Piccoli, in tutto fanno 16 centri, appena tre in più di Mandragora e soci. Numeri quasi definitivi (mancano ancora 90') che suscitano diverse domande.

Gli interrogativi

La prima riguarda il futuro, perché il centrocampo viola non è comunque piaciuto a tifosi e addetti ai lavori, e quindi l'estate servirà per alzare il livello anche in quel reparto, anche se con questi dati sembra difficile fare di meglio sotto porta (fun fact, il centrocampista preso per dare maggior contributo offensivo, doveva essere l'attaccante ombra di Vanoli, Giovanni Fabbian, è ancora a zero gol da quando è arrivato a Firenze); la seconda riguarda il passato, perché è vero che i 'se' e i 'ma' lasciano il tempo che trovano, ma vien da chiedersi cosa sarebbe successo in caso di un mancato exploit realizzativo di Mandragora, Ndour e soci.

Qui sotto i gol segnati dai centrocampisti di ogni squadra di Serie A

Atalanta: 11

Bologna: 5

Cagliari: 8

Como: 9

Cremonese: 5

Fiorentina: 13 (7 Mandragora, 3 Ndour, 1 Brescianini, 2 Fagioli)

Genoa: 8

Inter: 24

Juventus: 14

Lazio: 8

Lecce: 8

Milan: 14

Napoli: 7

Parma: 6

Pisa: 6

Roma: 11

Sassuolo: 12

Torino: 7

Udinese: 7

Verona: 6