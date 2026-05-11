Manita dell'Under-18 a Monza: la squadra di Capparella si impone 5-3
Vittoria di spessore per la Fiorentina Under-18 che nel match odierno delle ore 11 valido per la 33a giornata del campionato si è imposta in trasferta per 5-3 sul campo del Monza (grazie ai gol di Mataran, Guidorizzi, Pietropaolo, Pirrò e Martini). Una vittoria che dà seguito a quella di pochi giorni fa ottenuta al Viola Park dal Torino (3-0) e che proietta la formazione di Marco Capparella al 7° posto a quota 53 punti, a -2 dalla zona playoff. Adesso per i baby viola ci saranno due gare interne che dovranno servire come trampolino definitivo per rientrare a pieno titolo nel novero delle squadre che accederanno alla finali scudetto, ovvero i match contro Verona e Lecce in programma a Bagno a Ripoli.
L'Under-18 chiuderà poi la sua regular season a fine maggio in trasferta a Parma.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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