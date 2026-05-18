Massimo Orlando: "Lite Spalletti-Gudmundsson, il tecnico poteva risparmiarsela"

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Nel pomeriggio di Tmw Radio spazio a Massimo Orlando, con l'ex viola che ha commentato Juventus-Fiorentina e non solo.

Come vede la Juve ora, che è fuori dalla zona Champions?

"La Juve ha finito un ciclo di giocatori ma anche di dirigenti, lo dico da tempo. Tornare vincenti è difficile. Credo che la Juve abbia un problema di qualità. Mancano i giocatori da Juve. Per battere Verona e Fiorentina però basta quella formazione lì, ma se vediamo anche l'andamento, gli sta girando anche male. Al primo affondo anche ieri prendono gol. Dispiace, ma onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con gol presi sul primo palo. In più poi diciamo che Yildiz deve essere protagonista e non lo è, Conceicao dribbla ma tira sempre addosso agli altri. Ci sono cose da sistemare, ma manca la qualità, che è troppo bassa".

Che ne pensa dello sfogo post-gara di Spalletti?

"Il filosofo Spalletti è così, quando viene attaccato, quando si perde, tira fuori queste perle. E' stata una c...ta questa, poteva risparmiarselo, non ha capito che sta allenando la Juve, che è un danno questo economico e di reputazione per la Juve. E avrà problemi nella costruzione della squadra. Stimo molto Spalletti, è un tecnico navigato che sa aggiornarsi, non è ottuso nel suo modo di giocare. Però se fossi un tifoso e mi dicessero che torna Conte, sarei molto felice".