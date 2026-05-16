La Primavera di Galloppa in festa a Lecce con una dedica speciale: la foto

La Primavera di Galloppa in festa a Lecce con una dedica speciale: la foto
Oggi alle 17:30Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera festeggia la prima posizione nella Regular Season. La sconfitta con il Lecce basta ai ragazzi di Mister Galloppa per raggiungere un traguardo sudato per tutto l'arco della stagione. Ora le semifinali contro la vincente di Roma-Bologna. Partite che non vedranno tra i titolari Edoardo Sadotti, uscito al 18' per infortunio. I suoi compagni hanno festeggiato anche in suo onore. Questa la foto