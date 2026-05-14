Orgoglio & Identità: dall’Under-14 all’Under-16, le emozioni delle fasi finali

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Nuovo appuntamento con la rubrica curata dalla Fiorentina “Orgoglio&Identità": la puntata di maggio segue da vicino le fasi finali nelle quali sono impegnate le squadre del settore giovanile viola. L’Under-15 è riuscita a passare ai quarti di finale al termine di due bellissime sfide contro l’Atalanta: 3-3 al Viola Park e vittoria allo scadere a Zingonia. Applausi per l’Under-14 e l’Under-16 che però, al termine delle loro gare, non sono riuscite a qualificarsi ai passaggi successivi.

In questo video vengono ripercorse le emozioni delle sfide che hanno coinvolto i nostri ragazzi. Per l’Under-15 appuntamento il 17 maggio (ore 11.00) contro la Roma (al Viola Park) per l’andata dei quarti. Poi, dal 24 al 28 maggio prossimi, le Finali Nazionali della Primavera maschile con la squadra del tecnico Galloppa già qualificata. Ecco il video curato da Matteo Dovellini: