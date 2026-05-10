Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cremonese: davanti Galloppa sceglie Jallow

Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cremonese: davanti Galloppa sceglie JallowFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:40Giovanili
di Redazione FV

Alle ore 13 ci sarà il fischio d'inizio al Viola Park della sfida tra Fiorentina e Cremonese, trentasettesima giornata del Campionato Primavera 1 2025/2026. Contro un avversario già retrocessi, i viola hanno l'opportunità di riprendersi il secondo posto e di blindare la qualificazione alle semifinali delle finali scudetto. Queste le formazioni uffciali: 

Fiorentina: Leonardelli; Sturli, Turnone, Sadotti, Trapani; Montenegro, Deli; Evangelista, Puzzoli, Mazzeo; Jallow. All. Galloppa.

Cremonese: Liberali, Bagordo, Achi Ange, Ragnoli, Lottici Tessadri, Marino, Kaba, Marsi, Stefani, Paganotti, Jenzeri. All. Pavesi.