Arriva il report medico sull'infortunio di Parisi: rottura del crociato
Attraverso un comunicato pubblicato poco fa sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina fa chiarezza sull'infortunio di Fabiano Parisi, uscito ieri al 31' della gara di campionato contro la Juventus per un problema al ginocchio. Confermate le sensazioni negative delle ultime ore, per l'esterno classe 2000 si tratta di rottura del crociato, ecco il report: "ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione.
La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito".
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