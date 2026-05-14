Italia Under-16, sono tre i calciatori della Fiorentina convocati dal ct Pasqual
La Nazionale Under 16, reduce dalla doppia amichevole con la Danimarca ad aprile, si appresta a tornare in campo dal 19 al 24 maggio in Portogallo per un Torneo di Sviluppo UEFA, ultimo appuntamento stagionale. Il ct Manuel Pasqual ha convocato per l’occasione 20 calciatori che si ritroveranno sabato a Milano per poi partire l’indomani alla volta di Porto. Gli Azzurrini esordiranno martedì 19 maggio allo stadio ‘São Sebastião’ di Mirandela contro la Grecia, prima di affrontare Cechia e Portogallo, padroni di casa, rispettivamente giovedì 21 e domenica 24 maggio, entrambe allo stadio municipale di Macedo de Cavaleiros. Nell'elenco dei convocati figurano anche tre giocatori della Fiorentina Under-16, ovvero il difensore Mattia Barbone, il centrocampista Lorenzo Bernamonte e la punta Mattia Barzagli. Ecco l'elenco completo:
Portieri: Umberto Costante (Inter), Filippo Rondelli (Atalanta);
Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Giuseppe Cafasso (Lecce), Daniel Ethan Colombo (Virtus Entella), Lorenzo Damonte (Genoa), Alessandro Ghiotto (Juventus), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus);
Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Torino), Roberto Scaglione (Genoa), Gabriele Tufaro (Juventus);
Attaccanti: Mattia Barzagli (Fiorentina), Achille Cauli (Como), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Michele Elena (Lazio), Giuseppe Pipitò (Juventus).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati