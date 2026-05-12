Al responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni il premio Maestrelli

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Bella soddisfazione per la Fiorentina, il cui responsabile del settore giovanile, Valentino Angeloni, ha ricevuto ieri il premio “Maurizio Maestrelli”.

Nel ricevere il riconoscimento, Angeloni, alla Fiorentina in due diversi momenti e nel 2019 nominato direttore del settore giovanile, ha voluto dedicare il premio al compianto presidente Rocco B. Commisso, sottolineando la sua vicinanza, la fiducia e il costante sostegno ricevuti dalla proprietà nel lavoro svolto in questi anni alla guida del vivaio viola e che ora vengono potati avanti dalla famiglia, con l’impegno del presidente Giuseppe B. Commisso e di sua madre Catherine.

Nel corso della sua esperienza alla Fiorentina, il settore giovanile ha conquistato 4 Coppe Italia Primavera, 2 Supercoppe Primavera e la Viareggio Cup 2026, oltre ad aver valorizzato numerosi talenti approdati in prima squadra, tra cui Kayode, Comuzzo, Fortini, Martinelli, Kouadio, Balbo, Braschi e molti altri.