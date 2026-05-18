Social Parisi: "Intervento ok, grazie a tutti. Le difficoltà insegnano a ripartire più forti"

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L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi come è noto si è operato oggi al crociato. A rassicurare sul buon esito è proprio il giocatore viola, via Instagram, direttamente dal letto della clinica romana Villa Stuart. "Non è stato un momento semplice, ma mi ha ricordato quanto siamo più forti di quello che crediamo - scrive L’intervento è andato bene, ora inizia il percorso di recupero. Un giorno alla volta,con pazienza e forza.

Mi sento di dire grazie! Grazie a chi mi è stato vicino,a chi mi ha supportato con un messaggio,una chiamata o anche solo un pensiero. A volte le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire ancora più forti". Il giocatore si è infortunato a seguito di uno scorntro di gioco con Kelly, durante Juventus-Fiorentina ieri. Mandragora gli ha dedicato il gol e un po' tutti i compagni oggi hanno avuto un pensiero di incoraggiamento per lui, tra cui Fagioli e De Gea.