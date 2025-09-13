Primavera, le scelte ufficiali di Galloppa per la sfida contro la Roma

Primavera, le scelte ufficiali di Galloppa per la sfida contro la RomaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:32Giovanili
di Redazione FV

Allo Stadio Tre Fontane di Roma andrà in scena alle ore 15:00 la quarta giornata del campionato primavera, con la Fiorentina di mister Daniele Galloppa, reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro l'Inter al Viola Park, che affronterà la Roma di Federico Guidi. In vista proprio di questo match sono da poco uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Questo le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Nardin, Mirra, Seck; Lulli, Bah, Romano, Cama; Scacchi, Della Rocca; Arena. A disposizione: Stomeo, Marchetti, Litti, Di Nunzio, Almaviva, Zinni, Arduini, Sugamele, Morucci, Panico, Paratici. Allenatore: Federico Guidi

FIORENTINA (3-4-2-1):Fei, Kospo, Turnone, Sadotti, Trapani, Montenegro, Deli, Balbo, Angiolini, Conti, Braschi. A disposizione: Leonardelli, Masoni, Bonanno, Maiorana, Jallow, Batignani, Mazzeo, Evangelista, Bilobrk, Sturli, Atzeni. Allenatore: Daniele Galloppa