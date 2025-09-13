Primavera, le scelte ufficiali di Galloppa per la sfida contro la Roma
Allo Stadio Tre Fontane di Roma andrà in scena alle ore 15:00 la quarta giornata del campionato primavera, con la Fiorentina di mister Daniele Galloppa, reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro l'Inter al Viola Park, che affronterà la Roma di Federico Guidi. In vista proprio di questo match sono da poco uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Questo le scelte dei due allenatori:
ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Nardin, Mirra, Seck; Lulli, Bah, Romano, Cama; Scacchi, Della Rocca; Arena. A disposizione: Stomeo, Marchetti, Litti, Di Nunzio, Almaviva, Zinni, Arduini, Sugamele, Morucci, Panico, Paratici. Allenatore: Federico Guidi
FIORENTINA (3-4-2-1):Fei, Kospo, Turnone, Sadotti, Trapani, Montenegro, Deli, Balbo, Angiolini, Conti, Braschi. A disposizione: Leonardelli, Masoni, Bonanno, Maiorana, Jallow, Batignani, Mazzeo, Evangelista, Bilobrk, Sturli, Atzeni. Allenatore: Daniele Galloppa
