Primavera, Fiorentina sotto 1-0 contro la Roma a fine primo tempo: decide Arena

Si è da poco concluso il primo tempo della sfida del Tre Fontane di Roma tra la Roma primavera e la Fiorentina primavera. La partita al momento vede i padroni di casa allenati da Federico Guidi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete arrivata al 30' minuto da parte di Arena, che ha usufruito di una grande giocata di Lulli ed ha battuto con una conclusione non perfetta il portiere viola Fei. Ai ragazzi di Galloppa servirà una reazione nella seconda parte di gara per provare a ribaltare il risultato