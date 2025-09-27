L'opinione di Ferrara: "Patto di riservatezza ma non dell'eleganza"

"Evidentemente nel patto di riservatezza sottoscritto dalla Fiorentina e Raffaele Palladino al momento della chiusura del rapporto di lavoro c'era una clausola sfuggita a qualcuno: entrambe le parti si riservano l'impegno di mantenere la riservatezza sulle ragioni della fine anticipata del contratto. Poi in lettere minuscole del tutto simili a quelle dei bugiardini delle medicine: l'allenatore parlerà solo nel caso in cui la Fiorentina vivrà un reale momento di difficoltà. L'ex allenatore ha evitato di entrare nei dettagli e di citare il nome di Daniele Pradè. Però dai perché proprio adesso?". Si apre così l'editoriale a firma di Benedetto Ferrara sulle colonne del quotidiano La Nazione. Il noto giornalista fiorentino è tornato sull'intervista, rilasciata alcuni giorni fa ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, da parte dell'ex allenatore gigliato Raffaele Palladino. Ferrara ha poi continuato il suo articolo di fondo parlando del famoso patto della bistecca e della settimana complessa dei viola prima del derby con il Pisa: "Una settimana difficile, complessa, piena di dubbi da sciogliere e soluzioni da trovare. Troppi moduli cambiati, formazioni provate, e Kean che non vede la porta, e le zero ammonizioni con il Napoli e un derby di fuoco a Pisa alle porte. In mezzo a tutti questi problemi ecco che arriva puntuale il famoso patto della bistecca. Squadra e staff tutti a cena insieme a Fiesole per cementare il gruppo davanti ad un botto di proteine. La regola è sempre la stessa, farsi forza tutti insieme. Non è chiaro chi abbia pagato il conto a meno che Pioli, dopo i 12 milioni presi in Arabia, non si sia sentito in dovere di fare almeno il gesto".

Infine Ferrara chiude con una battuta su Fabregas: "Il tecnico del Como ha ammesso che la sera prima della sfida del Franchi qualcuno gli ha fatto sapere che il suo avversario avrebbe cambiato modulo. Ieri ha evitato di accendere polemiche. E ha fatto bene. Però gli era stato servito un pallone davanti alla porta vuota. Mister domani chi gioca? Non ve lo dico, ma se date un colpo di telefono a Fabregas magari ha le idee più chiare di me".