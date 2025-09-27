FirenzeViola Kean, a Pisa l'occasione giusta per sbloccarsi: in viola ogni volta che vede nerazzurro...

Ci siamo, manca ormai solo un giorno all'attesissimo derby toscano contro il Pisa. Attesissimo perché manca in Serie A da 34 anni e perché tutta Firenze spera possa rappresentare la partita della svolta per una Fiorentina che fin qui in campionato ha racimolato appena 2 punti in 4 giornate. Svolta che è attesa soprattutto dai giocatori simbolo di questa squadra che per adesso non sono riusciti a rispettare le alte aspettative. Su tutti Moise Kean. Il centravanti classe 2000, reduce dai 25 gol stagionali dell'anno passato, ancora, nonostante il primato italiano nella classifica degli Expected Goals, non è riuscito a sbloccarsi. Di questi tempi nel 2024 di marcature, tra campionato e preliminari di Conference League, ne aveva già realizzate 4. Prendendo in esame i suoi numeri da quando è sbarcato a Firenze però la trasferta di Pisa potrebbe essere l'occasione giusta per tornare alla rete.

L'anno scorso praticamente sempre a segno contro squadre nerazzurre

Si parla ovviamente di statistiche che non hanno basi tecniche, tattiche o scientifiche ma da quando veste la maglia viola Kean ogni volta che incontra una squadra nerazzurra sembra trasformarsi in un toro che vede rosso. Due gol all'Atalanta e due gol all'Inter in quattro partite di campionato. Contro i bergamaschi l'ex Juventus ha segnato sia all'andata, nella sconfitta per 3-2 alla quarta giornata di campionato, sia al ritorno al Franchi rubando palla a Hien e involandosi da solo contro Carnesecchi. Contro l'Inter invece Kean è stato assoluto protagonista con una doppietta nello straordinario successo casalingo dei viola per 3-0 del 6 febbraio scorso (la partita, valida per il 14° turno di Serie A, è stata ripresa dal minuto 17 dopo il malore occorso a Bove il 1 dicembre). L'unica volta in queste quattro gare contro formazioni nerazzurre in cui non ha segnato è stata quattro giorni dopo quando i gigliati sono usciti sconfitti per 2-1 da San Siro. Insomma, numeri di tutto rispetto contro questi colori, soprattutto se paragonati a quelli quando vestiva le maglie di Juventus e Verona. Prima di arrivare a Firenze infatti il centravanti azzurro non aveva mai segnato contro Inter e Atalanta. In attesa di affrontare bergamaschi e meneghini la speranza di tutti i tifosi viola è che a Kean possa portare fortuna anche il nerazzurro del Pisa.

Gudmundsson, statistiche diametralmente opposte

Se ha recuperato al 100%, come sembra, dall'infortunio alla caviglia subito in nazionale, in coppia con Kean a Pisa dovrebbe esserci Albert Gudmundsson. Se l'ex Juventus ha numeri eccezionali contro le formazioni nerazzurre, diametralmente opposte sono invece le statistiche dell'islandese. Da quando è in Italia infatti per il numero 10 gigliato le squadre vestite di nero e blu sono un tabù. Zero gol contro l'Inter, affrontata 4 volte tra Genoa e Fiorentina, zero gol contro l'Atalanta, contro cui ha giocato tre volte, e zero gol pure contro il Pisa nei due confronti in Serie B ai tempi di Genova. Insomma, se da una parte si spera nella scaramanzia e nella fortuna, dall'altra l'obiettivo è quello di spezzare un tabù.