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Gudmundsson, oggi a parte ma domani dovrebbe già tornare in gruppo

Gudmundsson, oggi a parte ma domani dovrebbe già tornare in gruppoFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:51Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Non sembra esserci preoccupazione attorno alle condizioni di Albert Gudmundsson, che oggi ha lavorato in modo indivuduale in vista della sfida di domenica (o di lunedì?) contro la Juventus. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'islandese non ha avuto problemi fisici di rilevanza e dunque domani - in base alla tabella prevista dallo staff medico - si dovrebbe allenare regolarmente in gruppo. La trasferta contro i bianconeri non dovrebbe pertanto essere a rischio.