Un Beldenti tira l'altro: dopo Samuel, Fiorentina su Dennis

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In estate nel settore giovanile della Fiorentina è arrivato, con un contratto di apprendistato fino al 2028, il mediano classe 2008 svincolatosi dal Brescia Samuel Beldenti, che sta giocando in Under 18. Ma nella nuova Union Brescia è rimasto il fratello Dennis, difensore classe 2010, che come sottolinea TuttoC è stato inserito in pianta stabile in prima squadra ed ha avuto la soddisfazione di esordire appunto in serie C contro l'Inter U23. La Fiorentina lo ha già messo nel mirino.