Arriva la fumata bianca: il derby di Roma e Juventus-Fiorentina si giocheranno domenica alle 12
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La querelle legata alla trentasettesima giornata di Serie A sembra conclusa: l'ultim'ora di serata fornita da SkySport chiarisce che il derby di Roma si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, con la Prefettura che avrebbe accettato la proposta della Lega Serie A. Stesso orario per le altre partite che riguardano le squadre coinvolte nella corsa Champions, quindi oltre a Roma-Lazio, anche Como-Parma, Pisa-Napoli, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina si giocheranno alle ore 12 di domenica.
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