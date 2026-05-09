Puzzoli: "Galloppa mi ha aiutato tanto a crescere. Esordio? Bellissimo"

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Il trequartista della Fiorentina, Giorgio Puzzoli, è stato il protagonista sul canale YouTube della Fiorentina della nuova intervista di "Viola Futuro". Queste le parole del classe 2006: "Ormai vivere la Fiorentina è un'abitudine, ma è sicuramente anche un orgoglio, perché io tifo Fiorentina, i miei genitori sono fiorentini, mio babbo ha sempre tifato Fiorentina".

Cosa ti ha spinto a scegliere questo percorso?

"Avevo 8 anni quando sono arrivato qui ed ero molto emozionato, quindi non ho avuto dubbi quando sono stato chiamato".

Quando hai capito che si iniziava a fare sul serio?

"Sinceramente non da tanto. Credo dall'anno scorso ho capito che va preso come un lavoro, che sta diventando realtà".

C'è qualcuno in famiglia che ti ha indirizzato verso il calcio?

"Mio babbo e mio fratello mi hanno spinto a giocare. L'allenatore che mi ha aiutato di più è stato Mister Galloppa".

C'è qualche tuo compagno con cui hai legato di più?

"Tutti i 2006 come Braschi, Leonardelli ecc... Con loro ho un rapporto quasi fraterno, perché ormai ci conosciamo da 10 anni".

Ci puoi raccontare il tuo esordio europeo?

"È stata un esperienza bellissima. Purtroppo non me la sono potuta godere al massimo per la sconfitta pesante alla fine della partita".

Dopo l'esordio chi ti ha scritto per primo o a chi hai voluto scrivere subito?

"I miei genitori, perché hanno fatto tanti sacrifici per me".

Tra 5 anni dove ti vedi?

"Con la maglia della Fiorentina, magari in Serie A e con qualche trofeo in mano".