FirenzeViola Fiorentina, partenza in rosso in vista del mercato: l'handicap è di 85 milioni di euro. Napolitano: "Ma Commisso può fare come il Como"

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Le macerie della stagione che si sta concludendo con la permanenza in Serie A della Fiorentina, non sono soltanto da un punto di vista tecnico ma anche di ordine economico. Infatti, in procinto di arrivare alla stagione di calciomercato, occorre dire che la società viola partirà da un handicap stimabile in circa 80 milioni di euro. Questo cosa vuol dire? Che i dirigenti viola prima di procedere alla pianificazione della campagna acquisti dovranno giocoforza far fronte anche a una questione legata alla sostenibilità economica e ad un bilancio presumibilmente da sistemare. Sull'argomento, fornendoci numeri e retroscena, è intervenuto il noto giornalista esperto di economia e finanza calcistica Salvatore Napolitano, che ha parlato a Radio FirenzeViola durante 'Garrisca al Vento'. Ecco la situazione della Fiorentina secondo Napolitano.

Che libertà potrà avere Paratici per il mercato estivo?

"Il margine che avrà il ds viola non sarà dipendente dai numeri di bilancio, sarà figlio di una scelta della proprietà della Fiorentina. Al netto di utile e perdite, servirà avere un obiettivo: investendo, si può migliorare anche a fronte di perdite di danaro".

Ci spieghi meglio.

"Quando si parla di bilanci, la gran parte dei giornali sportivi fa riferimento al saldo del calciomercato. Ma per il bilancio vero non è così: la Fiorentina la scorsa estate ha investito 90 milioni nella campagna acquisti perché tutti hanno scritto così ma quasi nessuno sa che la società ha chiuso l'ultimo bilancio al 30 giugno con una perdida di 23,2 milioni di euro. Fatta questa premessa, i numeri di quest'anno a poco più di un mese dalla pubblicazione del nuovo bilancio hanno dovrebbero portare a uno sbilancio di 17,7 milioni. I ricavi da stadio e degli sponsor sono simili a quelli dello scorso anno mentre per ciò che riguarda i diritti tv il dato sarà minore: nello specifico ci sarà un calo di 5 milioni. Per quanto riguarda i premi della Conference, la Fiorentina ha incassato 3,2 milioni di euro in meno di ricavi. Capitolo Viola Park: i ricavi dovrebbero essere aumentati di un milioni di euro".

Si passa poi ai calciatori.

"Lo scorso anno la rosa era formata da tanti prestiti mentre quest'anno sono stati acquistati tanti calciatori. Alla luce degli ammortamenti, la Fiorentina ha risparmiato 15 milioni di prestiti e ha avuto un ammortamento dei cartellini di 17 milioni. Considerando i rinnovi, la Fiorentina ha avuto un "peggioramento" di 6 milioni di euro e anche pagando due allenatori, Pioli e Vanoli, ha pagato 3 milioni in più. Ricordiamo che siamo partiti da -17,7 milioni. Se la Fiorentina vuole pareggiare le cifre dello scorso anno deve fare oltre 56 milioni di plusvalenze: al momento ne ha fatti appena 2 cedendo Pablo Marì. In tutto, dunque, il rosso è di circa 85 milioni di euro, al netto delle imposte".

Quindi per lei Paratici dovrà lavorare per rientrare di 85 milioni di euro?

"No, non è necessario. La scelta spetta alla proprietà: i Commisso hanno tutti i mezzi per far fronte una perdita di questa natura. La Fiorentina non ha debiti con le banche e ha un patrimonio solido dunque non è necessario ripianare di tasca sua questa cifra. I riscatti di alcuni prestiti possono in tal senso aiutare. C'è un esempio da seguire: il Como ha chiuso con 105 milioni di perdite la scorsa estate ma non ha venduto nessuno e ha continuato ad investire. Sono stati indifferenti rispetto alla perdita, gli Hartono".

Dunque la famiglia Commisso può ancora investire sulla Fiorentina.

"Esatto. Tutto dipende dalla volontà della proprietà. La Fiorentina non sarà soggetta peraltro alle nuove regole di quello che un tempo si chiamava Fairplay finaniario: non facendo le Coppe, può sforare qualsiasi tipo di parametro".