En plein di vittorie per il settore giovanile viola: i risultati dell'ultimo weekend

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Come ogni lunedì, la Fiorentina ha reso noto sul suo sito ufficiale il recap di tutti i risultati del suo settore giovanile e della sua scuola calcio, in merito alle partite andate in scena nel weekend del 2 e 3 maggio. Ecco la sintesi:

PRIMAVERA: Atalanta – Fiorentina 1 – 2

Marcatori: Puzzoli, Atzeni

PRIMAVERA FEMMINILE: Fiorentina – Sassuolo 3 – 1

Marcatrici: Baccaro, Miraldi, Mailia

UNDER 18: Fiorentina – Torino 3 – 0

Marcatori: Beldenti (2), Melani

UNDER 16: Fiorentina – Pescara 2 – 0 (agg. 2-3) – Ritorno Ottavi di Finale

Marcatori: Croci (rig), Innocenti

UNDER 15 FEMMINILE: Maceratese – Fiorentina 0 – 9

Marcatrici: Sambou (2), Eccher (2), Giagnoni, Gori, Gennai, Teluka, Verdone

UNDER 14: Fiorentina – Empoli 3 – 0

Marcatori: Canu (2), Biagioli

UNDER 14 FEMMINILE: Fiorentina – Vigor 11 – 0

Marcatrici: Ghelli (3), Pieri (2), Simoni, Tema, Gaggini, Mancini, Giugliano, Vaglini

UNDER 12: Torneo “Ristorante Loris Treviso” – 2° Classificati

UNDER 12: Torneo “Coiano” – 4° Classificati

UNDER 11: Torneo “Montagna” – 3° Classificati

UNDER 10: Torneo “Lodigiani” – 4° Classificati

UNDER 10: Torneo “Accademia dello Sport” – 2° Classificati

UNDER 9: Como - Fiorentina 0 - 3 (Risultato FIGC)

UNDER 8: Torneo “Leone Bianco Verde” – 1° Classificati

UNDER 8: Como – Fiorentina 2 – 4 (Risultato FIGC)